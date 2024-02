LIVE Speed skating | Mondiali 2024 in DIRETTA | Davide Ghiotto oro da favola nei 10000 metri! Polverizzato il record italiano

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 19 febbraio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA23.21 La quinta batteria vede in partenza: 222 Ellia Smeding GBR 210 Abigail Mccluskey CAN 23.20 Mia Manganello si prende la prima posizione con il tempo di 1:55.78. Tas è settima a 2?03. 23.17 Ecco la quarta coppia di atlete in partenza: 280 Mia Manganello USA 202 Sandrine Tas BEL 23.16 Per entrambe arriva ilpersonale: 1:57.42 per Jabrzyk e 1:57.43 di Kang, tempo praticamente in fotocopia. 23.14 Al via la terza batteria: 244 Soomin Kang KOR 268 Natalia Jabrzyk POL 23.13 Tian e Aydova si inseriscono tra Kikuchi e Peveri in seconda e terza posizione provvisoria, la cinese a 84 centesimi dalla vetta. 23.11 Ecco la seconda batteria: 217 Ruining Tian CHN 241 Yekaterina Aydova KAZ 23.10 1:56.48 per Kikuchi che batte di due secondi Peveri, ma l’azzurra può essere soddisfatta, facendo il suo ...