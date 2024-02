LIVE Speed skating | Mondiali 2024 in DIRETTA | Davide Ghiotto oro da favola nei 10000 metri! Di Stefano quinto sui 1500

(Di lunedì 19 febbraio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA0.47 Si chiude qui ladell’ultima giornata deidia Calgary (Canada). Grazie per averci seguito e buonanotte a tutti. 0.46 Il Mondiale di Calgary si è chiuso alla grande per l’Italia con il sigillo dineidominando con il record italiano: una rassegna che si chiude con due ori, forse la miglior rassegna di sempre. Buonissimo anche ilposto in chiusura per Disuicon primato personale. 0.45 Questa la classifica finale: 1 106 Jordan Stolz USA 1:41.44 2 71 Kjeld Nuis NED 1:42.66 +1.22 3 82 Peder Kongshaug NOR 1:42.66PB +1.22 4 21 ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 23.21 La quinta batteria vede in partenza: 222 Ellia Smeding GBR 210 Abigail Mccluskey CAN 23.20 Mia ... (oasport)

Need for Speed: Unbound (chiamato anche NFS: Unbound) è un videogioco di corse sviluppato dalla Criterion Games e pubblicato dalla Electronic Arts per Microsoft Windows, PlayStation 5 e Xbox Series X/S.

LIVE Speed skating, Mondiali 2024 in DIRETTA: Davide Ghiotto oro da favola nei 10000 metri! Polverizzato il record ... OA Sport

LIVE Speed skating, Mondiali 2024 in DIRETTA: Giovannini cerca gloria nella mass start OA Sport

LIVE Speed skating, Mondiali 2024 in DIRETTA: Davide Ghiotto va all’assalto dei 10000 metri: CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Amici ed amiche di OA Sport, buonasera e benvenuti/e alla DIRETTA LIVE della quarta ed ultima giornata dei Mondiali su singole distanze di speed skating 2024 ...

LIVE Speed skating, Mondiali 2024 in DIRETTA: l'Italia insegue una medaglia nel team-pursuit: Pista Lunga, in Canada al via i Mondiali su singole distanze Si aprono domani in Canada, sulla pista del Calgary Olympic Oval, i Mondiali su singole distanze di pista lunga… Leggi ...

Calendario Mondiali speed skating 2024 oggi: orari 16 febbraio, programma, tv, streaming, italiani in gara: Proseguono i Mondiali 2024 su singole distanze dello speed skating: oggi, venerdì 16 febbraio, a Calgary, in Canada, nella seconda giornata, si terranno altre quattro gare delle sedici complessive in ...