LIVE – Sonego-Kotov | primo turno Atp Doha 2024 | RISULTATO in DIRETTA

(Di lunedì 19 febbraio 2024) Ile latestuale di, incontro valevole per ildel torneo ATP 250 di(cemento outdoor). Il torinese è reduce dalla prematura eliminazione avvenuta a Rotterdam, dove si è arreso al debutto di fronte al veterano bulgaro Grigor Dimitrov. Secondo le quote dei bookmakers partirà leggermente favorito contro il top settanta russo, avversario decisamente scorbutico su questo tipo di superficie. I due si sono già incontrati lo scorso ottobre. In quell’occasione si giocava sul veloce indoor di Stoccolma ed erano gli ottavi di finale, conche riuscì ad imporsi in due parziali abbastanza lottati., dunque, è deciso a prendersi la rivincita per potersi guadagnare un secondo ...

Andrea Vavassori (Torino, 5 maggio 1995) è un tennista italiano.

LIVE Sonego-Kotov, ATP Doha 2024 in DIRETTA: il russo nasconde insidie OA Sport

Live Grigor Dimitrov - Lorenzo Sonego - ATP, Rotterdam: Punteggi & Highlights Tennis - 14/02/2024 Eurosport IT

Sonego-Kotov, match valevole per il primo turno dell'edizione 2024 dell'ATP 250 di Doha (Qatar).

Dove vedere Atp Doha, streaming gratis e diretta TV in chiaro: Presentazione e come seguire in tv e streaming il torneo qatariota in programma dal 19 al 24 febbraio e che vedrà la presenza di tre tennisti azzurri, ovvero Lorenzo Musetti, Lorenzo Sonego e Giulio ...

Lunedì Sonego e Musetti debuttano a Doha. Zeppieri si qualifica: Lunedì subito in campo Lorenzo Sonego e Lorenzo Musetti nel “Qatar ExxonMobil Open” (ATP 250 - montepremi 1.395.8725 dollari) che si sta disputando sul cemento del Khalifa International Tennis & ...