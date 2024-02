LIVE Sonego-Kotov | ATP Doha 2024 in DIRETTA | il russo nasconde insidie

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 19 febbraio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladi, match valevole per il primo turno dell’edizionedell’ATP 250 di(Qatar). Dopo il breve cammino intrapreso a Rotterdam, il piemontese fa il suo debutto nel torneo contro il potenteper andare a caccia di punti pesanti per il ranking mondiale: quest’oggi ci si gioca la possibilità di incrociare Ugo Humbert agli ottavi di finale. Lorenzonon sta ottenendo risultati strabilianti in questa prima fase del: il classe 1995 azzurro è reduce dall’eliminazione prematura a Rotterdam per mano di Grigor Dimitrov, al termine di un match comunque ben giocato dall’azzurro. ...