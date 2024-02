LIVE – Sonego-Kotov 2-6 3-0 | primo turno Atp Doha 2024 | RISULTATO in DIRETTA

(Di lunedì 19 febbraio 2024) Ile latestuale di, incontro valevole per ildel torneo ATP 250 di(cemento outdoor). Il torinese è reduce dalla prematura eliminazione avvenuta a Rotterdam, dove si è arreso al debutto di fronte al veterano bulgaro Grigor Dimitrov. Secondo le quote dei bookmakers partirà leggermente favorito contro il top settanta russo, avversario decisamente scorbutico su questo tipo di superficie. I due si sono già incontrati lo scorso ottobre. In quell’occasione si giocava sul veloce indoor di Stoccolma ed erano gli ottavi di finale, conche riuscì ad imporsi in due parziali abbastanza lottati., dunque, è deciso a prendersi la rivincita per potersi guadagnare un secondo ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 2-6 SET KOTOV! Prima vincente per il numero 65 del mondo, in 35? il russo si aggiudica il primo parziale ... (oasport)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-30 A segno con il dritto Kotov. 30-30 Non passa il dritto di Sonego. 15-30 Sonego riesce a giocare una ... ()

