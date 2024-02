LIVE Sonego-Kotov 1-4 | ATP Doha 2024 in DIRETTA | l’azzurro prova a scuotersi

(Di lunedì 19 febbraio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA40-0infila con il dritto in contropiede. 30-0 Ottima uscita in diagonale con il dritto per. 15-0costruisce bene il punto, ma la palla corta di dritto si alza troppo, permettendo al russo di attaccare col rovescio per poi chiudere con la volee. 1-4 GAME! Se ne va in corridoio la risposta di dritto del russo, il numero 48 del mondo si salva annullando ben tre palle break e si sblocca in questo match. V-40 Decolla il rovescio di. 40-40 Prima vincente per il piemontese. 40-V Viene a rete, maviene infilato dal passante di dritto dell’avversario, altra palla break. 40-40 Deliziosa smorzata di dritto ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-40 Prima al centro vincente per Sonego, si carica l’azzurro. 30-40 Scappa via il dritto in avanzamento ... (oasport)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-V Spinge troppo con il dritto l’azzurro , seconda palla break per Kotov. 40-40 Dopo una buona risposta ... (oasport)

TV e Rete: la programmazione di SKY Sport dal 19 al 25 febbraio con quattro tornei LIVE: Per l'ATP 250 di Doha ( cemento ) si attende la presenza di due italiani: Lorenzo Sonego e Lorenzo ... il canale di riferimento per gli appassionati, dove seguire live e con il commento in italiano ...

ATP Doha, ATP Rio de Janeiro, ATP Los Cabos e WTA Dubai: dove vedere in tv e streaming: Per l'ATP 250 di Doha ( cemento ) si attende la presenza di due italiani: Lorenzo Sonego e ... il canale di riferimento per gli appassionati, dove seguire live e con il commento in italiano tutti ...

Sky Sport Tennis (19 - 25 Gennaio) ATP 500 Rio de Janeiro, 250 Doha, Los Cabos. WTA 1000 Dubai: Per l'ATP 250 di Doha ( cemento ) si attende la presenza di due italiani: Lorenzo Sonego e Lorenzo ... il canale di riferimento per gli appassionati, dove seguire live e con il commento in italiano ...