LIVE Sonego-Kotov 0-1 | ATP Doha 2024 in DIRETTA | break del russo in apertura

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 19 febbraio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA40-40 Prima al centro vincente per, si carica l’azzurro. 30-40 Scappa via il dritto in avanzamento di, altra pallaper. 30-30 Si infrange in rete la risposta di dritto di. 15-30 Risposta profondissima dicon il dritto, non passa il rovescio del piemontese. 15-15 Spinge bene con il dritto il classe 1995, costringendo all’errore l’avversario. 0-15 Non passa il rovescio di, l’azzurro sembra molto contratto in quest’avvio. 0-2 GAME! Buona la prima del, stecca la risposta il torinese. 40-15 Il nastro fa cadere in corridoio la risposta di. 30-15 Prima vincente per il ...