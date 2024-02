LIVE Musetti-Zhang 2-6 | ATP Doha 2024 in DIRETTA | primo set ‘horror’ | urge una reazione a inizio 2°

(Di lunedì 19 febbraio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15-30 Doppio fallo (1°). 15-15 Lungo il rovescio dell’azzurro in manovra. 15-0 Prima vincente. Azzurro al servizio.6-2! Ace (4°). Chiude con 3 ace consecutivi il cinese. Aldilà di questo ultimo game del 1° set, l’azzurro ha meritato il punteggio netto con cui si è chiuso. Ha subito 3 break su 4 turni di battuta. 40-0 Ace (3°). 30-0 Ace (2°). 15-0 Prima vincente. 5-2 Lontano dal campo e corto in difesa, infilato dalla smorzata di. 30-40 Vola via un gravissimo rovescio dal centro dopo il servizio. 30-30 Lungo l’attacco di rovescio di. 15-30 Avanti tutta qui, dritto stretto a togliere ritmo e sbracciata di rovescio a campo sguarnito! 0-30 Pesante il rovescio diagonale di ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-15 Lungo il rovescio da buona posizione del cinese. 15-15 Vola via il rovescio di Musetti. 15-0 Lungo ... (oasport)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-40 Vola via un gravissimo rovescio dal centro dopo il servizio. 30-30 Lungo l’attacco di rovescio di ... (oasport)

Il LIVE e la DIRETTA testuale di Musetti-Zhang , incontro valevole per il primo turno dell’ATP 250 di Doha 2024 , torneo in programma sul cemento ... ()

TV e Rete: la programmazione di SKY Sport dal 19 al 25 febbraio con quattro tornei LIVE: ... Lorenzo Sonego e Lorenzo Musetti . All' ATP 250 di Los Cabos ( cemento ) al via numerosi top ... il canale di riferimento per gli appassionati, dove seguire live e con il commento in italiano tutti gli ...

ATP Doha, ATP Rio de Janeiro, ATP Los Cabos e WTA Dubai: dove vedere in tv e streaming: ... Lorenzo Sonego e Lorenzo Musetti . All' ATP 250 di Los Cabos ( cemento ) al via numerosi top ... il canale di riferimento per gli appassionati, dove seguire live e con il commento in italiano tutti ...

Sky Sport Tennis (19 - 25 Gennaio) ATP 500 Rio de Janeiro, 250 Doha, Los Cabos. WTA 1000 Dubai: ... Lorenzo Sonego e Lorenzo Musetti . All' ATP 250 di Los Cabos ( cemento ) al via numerosi top ... il canale di riferimento per gli appassionati, dove seguire live e con il commento in italiano tutti gli ...