LIVE Musetti-Zhang 2-6 | 0-6 | ATP Doha 2024 in DIRETTA | avanza il cinese in 61? Clamorosa controprestazione del toscano

(Di lunedì 19 febbraio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LASi chiude ladi una prima giornata disastrosa per i colori azzurri a, ci resta Giulio Zeppieri, qualificatosi nel tabellone principale. Il romano giocherà domani alle 12.30 contro Emil Ruusuvuori. Un saluto sportivo! 15:56 Vedremo che intenzioni avrà, che giocherà nella giornata di domani il doppio con l’altro azzurro uscito di scena oggi, Lorenzo Sonego. Dopodiché è iscritto a Dubai. In queste condizioni psicologiche, forse la soluzione migliore sarebbe prendersi una pausa. 15:55 Le statistiche dicono di un 41% di punti sulla prima e 37% con la seconda. Il77% con la prima e 44% con la seconda, segno che comunque qualcosa al servizio ha concesso. Clamoroso il dato dei turni di servizio persi ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-30 Smorzata in rete di Musetti. 40-15 Rovescio lungolinea del cinese. 40-0 Servizio e pallata di dritto ... (oasport)

Il LIVE e la DIRETTA testuale di Musetti-Zhang , incontro valevole per il primo turno dell’ATP 250 di Doha 2024 , torneo in programma sul cemento ... (sportface)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Zhang b. Musetti 6-2; 6-0! Chiude con il 6° ace il cinese , che vola al secondo turno in appena 1h01?. Il ... (oasport)

TV e Rete: la programmazione di SKY Sport dal 19 al 25 febbraio con quattro tornei LIVE: ... Lorenzo Sonego e Lorenzo Musetti . All' ATP 250 di Los Cabos ( cemento ) al via numerosi top ... il canale di riferimento per gli appassionati, dove seguire live e con il commento in italiano tutti gli ...

ATP Doha, ATP Rio de Janeiro, ATP Los Cabos e WTA Dubai: dove vedere in tv e streaming: ... Lorenzo Sonego e Lorenzo Musetti . All' ATP 250 di Los Cabos ( cemento ) al via numerosi top ... il canale di riferimento per gli appassionati, dove seguire live e con il commento in italiano tutti ...

Sky Sport Tennis (19 - 25 Gennaio) ATP 500 Rio de Janeiro, 250 Doha, Los Cabos. WTA 1000 Dubai: ... Lorenzo Sonego e Lorenzo Musetti . All' ATP 250 di Los Cabos ( cemento ) al via numerosi top ... il canale di riferimento per gli appassionati, dove seguire live e con il commento in italiano tutti gli ...