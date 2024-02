LIVE MotoGP | Test Lusail 2024 in DIRETTA | Vinales vola davanti ad Acosta e Martin | Bagnaia si nasconde

(Di lunedì 19 febbraio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.51 Sfreccia Maverick! Tempo super per lo spagnolo dell’Aprilia: 1:54.067, sbriciolata la concorrenza. Il più vicino èa otto decimi e mezzo. 14.48 Buonissimo anche il crono di Augusto Fernandez che sale in quinta posizione a 732 millesimi da. 14.45 Sfrecciano le Honda di Joan Mir e Luca Marini: Did you see him? pic.twitter.com/mMjKzhcPQf — Repsol Honda Team (@HRC) February 19,14.42 Sono già tempi molto buoni quelli di, considerate le raffiche di vento e la condizione della pista. 14.39 Ci sono diversi parziali record nel primo settore.continua ad avere un passo straordinario. 14.36 Pedro...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.54 Jorge Martin esordisce ed è subito primo in 1:56.353! 592 millesimi su Marc Marquez, poi Fabio Di ... (oasport)

MotoGp, test in Qatar: risultati e tempi in diretta live da Lusail: La MotoGP torna in pista per la due giorni di test ufficiali in Qatar: a Lusail semaforo verde dalle 12, con i piloti che gireranno fino alle 19. Si tratta delle ultime prove in vista del weekend ...

