LIVE MotoGP | Test Lusail 2024 in DIRETTA | Vinales vola davanti a Martin e Marc Marquez | Bagnaia non forza

(Di lunedì 19 febbraio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.39 Ci sono diversi parziali record nel primo settore. Acosta continua ad avere un passo straordinario. 14.36 Pedro Acosta fa un gran tempo! 1:54.914 a 31 millesimi da. Il rookie della KTM Red Bull GASGAS è secondo. 14.33 Questa la top 10 dopo due ore e mezza di: 1.1’54.883 2.+0.2 3.+0.7 4. Quartararo +1.1 5. Miller +1.1 6. Oira +1.4 7. Di Giannantonio +1.4 8. Mir +1.4 9. Acosta +2.0 10. Augusto Fernandez +2.3. 14.30 Tantissimi piloti stanno girando in questo momento: è rientrato anche Pedro Acosta. 14.27nel T1 con il nuovo record, migliora T2 e T3, quindi chiude il suo decimo ...

13.36 Augusto Fernandez migliora e si porta in terza posizione in 1:59.977 a 2.485 da Pedro Acosta . Cal ... (oasport)

13.54 Jorge Martin esordisce ed è subito primo in 1:56.353! 592 millesimi su Marc Marquez, poi Fabio Di ... (oasport)

MotoGp, test in Qatar: risultati e tempi in diretta live da Lusail: La MotoGP torna in pista per la due giorni di test ufficiali in Qatar: a Lusail semaforo verde dalle 12, con i piloti che gireranno fino alle 19. Si tratta delle ultime prove in vista del weekend ...

