LIVE MotoGP | Test Lusail 2024 in DIRETTA | Vinales largamente in testa | ma Bagnaia è subito alle spalle

(Di lunedì 19 febbraio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.12 Ancora! 1:54.561: adesso sta girando fortissimo Pecco. 15.10 Primo tempo competitivo anche per Peccoche ora è sesto con il crono di 1:55.297. 15.09 Questi i crono dopo oltre tre ore di attività: 1.1’54.067 2. Alex Marquez +0.5 3. Acosta +0.8 4. Martin +1.0 5. Augusto Fernandez +1.2 6. Binder +1.3 7. Oira +1.4 8. Marc Marquez +1.59. Bezzecchi 1.5 10. Zarco +1.6. 15.06 Alcune parole di Gino Borsoi, team manager di Prima Pramac, su Jorge Martin a Sky Sport: “E’ felice, ha un buon feeling ed è partito sicuramente meglio rispetto all’anno scorso“. 15.03 Alex Marquez continua inesorabilmente a migliorarsi e ora è secondo a mezzo secondo da. E’ il terzo pilota a scendere sotto il muro ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.51 Sfreccia Maverick Vinales ! Tempo super per lo spagnolo dell’Aprilia: 1:54.067, sbriciolata la ... (oasport)

MotoGp, test in Qatar: risultati e tempi in diretta live da Lusail: La MotoGP torna in pista per la due giorni di test ufficiali in Qatar: a Lusail semaforo verde dalle 12, con i piloti che gireranno fino alle 19. Si tratta delle ultime prove in vista del weekend ...

