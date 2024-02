LIVE MotoGP | Test Lusail 2024 in DIRETTA | Vinales in testa | ma Bastianini e Bagnaia sono vicini

(Di lunedì 19 febbraio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.27 Primi approcci con la nuova moto per Johann Zarco che occupa al momento la 17esima posizione: First times#LCR ##Qatar#JZ5 @@JohannZarco1 pic.twitter.com/If5nTQZdhh — LCR Team (@lcr team) February 19,15.24 Era stato il primo ad abbattere il muro dell’1:55 e fa lo stesso con l’1.54: 1:53.685 per l’iberico dell’Aprilia. 15.21 Buonissimo anche il tempo di Fabio Quartararo che è quarto con il crono di 1:54.589, a 522 millesimi dal leader. 15.18secondo davanti a! 1:54.266: soli 199 millesimi di ritardo da. Un costante miglioramento da parte di Enea. 15.15 Anchedopo ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.51 Sfreccia Maverick Vinales ! Tempo super per lo spagnolo dell’Aprilia: 1:54.067, sbriciolata la ... (oasport)

MotoGp, test in Qatar: risultati e tempi in diretta live da Lusail: La MotoGP torna in pista per la due giorni di test ufficiali in Qatar: a Lusail semaforo verde dalle 12, con i piloti che gireranno fino alle 19. Si tratta delle ultime prove in vista del weekend ...

