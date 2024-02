LIVE MotoGP | Test Lusail 2024 in DIRETTA | Pedro Acosta al comando davanti a Michele Pirro Bagnaia attende ancora

(Di lunedì 19 febbraio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.51 Augusto Fernandez inizia con un 2:06.900 12.48 Augusto Fernandez inizia il suo lavoro mentresi ferma ai box. 12.45chiude il suo sesto giro in 2:05.244 e si rilancia. Entra in pista anche Augusto Fernandez. 12.42scende fino all’1:58.141 e staccadi 2.227. Lo spagnolo prosegue nel suo lavoro. 12.39 Il primo giro lanciato diferma i cronometri sul 2:01.280 poi si rilancia. 12.36sul tracciato! Il rookie spagnolo entra in azione con la sua Gas Gas 12.33 Come detto in precedenza, mancherà anche ail nostro Franco Morbidelli ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.30 Buongiorno e benvenuti a Lusail ! Tra 30 minuti esatti prenderanno il via i Test riservati alla ... (oasport)

12.33 Come detto in precedenza, mancherà anche a Lusail il nostro Franco Morbidelli ancora alle prese con ...

MotoGp, test in Qatar: risultati e tempi in diretta live da Lusail: La MotoGP torna in pista per la due giorni di test ufficiali in Qatar: a Lusail semaforo verde dalle 12, con i piloti che gireranno fino alle 19. Si tratta delle ultime prove in vista del weekend ...

