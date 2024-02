LIVE MotoGP | Test Lusail 2024 in DIRETTA | miglior tempo per Raul Fernandez | bene Di Giannantonio Più indietro Bagnaia e Martin

(Di lunedì 19 febbraio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.54 Alex Marquez si inserisce tra le due Ducati die Bastianini in settima posizione a 560 millesimi da. 16.51 Eccezionale! Suo il nuovo: 1:52.814. 16.48 Nuovofatto segnare da Brad Binder! 1,53.069 per il sudafricano della KTM, 19 millesimi più veloce di Espargarò. 16.45di rifornimento invece per Joan Mir: Fill it up! pic.twitter.com/IKyCmte4QG — Repsol Honda Team (@HRC) February 19,16.42 Qualche immagine dalle moto clienti dell’Aprilia: The stars and stripes finally make their debut on track.#Qatar...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.42 Aleix Espargarò si inserisce in quarta posizione a 0?473 da Vinales : Aprilia grande protagonista ... (oasport)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.30 Nuovo miglior tempo da parte di Aleix Espargarò ! 1:53.181 per lo spagnolo. Batte un colpo anche ... (oasport)

Sky Sport e NOW Il più grande spettacolo del mondo ha inizio!: Grande spazio ai motori , con oltre 1.300 ore live e tutta la stagione 2024 di F1 , MotoGP e del WRC . E ancora, lo spettacolo della Casa dello Sport continua con il basket , con il grande spettacolo ...

MotoGp, test in Qatar: risultati e tempi in diretta live da Lusail: La MotoGP torna in pista per la due giorni di test ufficiali in Qatar: a Lusail semaforo verde dalle 12, con i piloti che gireranno fino alle 19. Si tratta delle ultime prove in vista del weekend ...

NOW è serie TV, show, film e sport OGGI da soli 6,99 al mese: Infatti, la sua piattaforma streaming live e on demand è disponibile per tantissimi dispositivi ... Inclusi hai le coppe europee UEFA , Serie A TIM , Serie BKT e Serie C, Formula 1 , MotoGP , Basket e ...