LIVE MotoGP | Test Lusail 2024 in DIRETTA | inizia ufficialmente il Day-1 | grande attesa su Bagnaia e Marquez

(Di lunedì 19 febbraio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.15 I primi giri del collaudatore della Ducati parlano di 2:03.697 e 2:00.669 12.12 Ci siamo! Michele Pirro rompe il ghiaccio ea girare a. Iprendono il via! 12.09 Com’era facilmente preventivabile, i piloti hanno preferito attendere qualche minuto prima dire a girare. Al momento la colonnina di Mercurio è su temperature elevate e le gomme potrebbero non performare al massimo 12.06 Nel box Honda le nuove moto di Marini e Mir sembrano avere riposato bene… pic.twitter.com/YzhAjIX7VT — Repsol Honda Team (@HRC) February 19,12.03 Ancora nessun pilota in azione. Intanto fervono i preparativi nei box Red Bull KTM Hi. We’re back on track for the ...