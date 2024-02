LIVE MotoGP | Test Lusail 2024 in DIRETTA | Aprilia in grande spolvero | 3° Bagnaia

(Di lunedì 19 febbraio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17.03 I piloti stanno tentando diversi attacchi al tempo, probabilmente favoriti da una pista sempre più gommata. Aleix Espargaro migliora il suo crono e si porta a 0.093 dalla vetta occupata da Fernandez. Attenzione però a Vinales! 17.00in, con Aleix Espargaro che si è preso il secondo tempo di 1:52.945 a 0.131 da Raul Fernandez.è terzo a 0.167, primo delle Ducati. 17.00 Seconda posizione pera 167 millesimi da Fernandez! Gran secondo settore per Pecco nel quale ha acceso casco rosso. 16.59 Casco rosso per Martin nel primo settore, ma poi il vice-campione del mondo si rialza nel resto del giro. 16.57 Jorge Martin ora è quarto a 344 millesimi da Raul Fernandez. Intanto finisce a terra ...

16.30 Nuovo miglior tempo da parte di Aleix Espargarò ! 1:53.181 per lo spagnolo. Batte un colpo anche ... (oasport)

16.54 Alex Marquez si inserisce tra le due Ducati di Bagnaia e Bastianini in settima posizione a 560 ... (oasport)

MotoGp, test in Qatar: risultati e tempi in diretta live da Lusail: La MotoGP torna in pista per la due giorni di test ufficiali in Qatar: a Lusail semaforo verde dalle 12, con i piloti che gireranno fino alle 19. Si tratta delle ultime prove in vista del weekend ...

