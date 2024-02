L’Italia può avere 7 squadre in Champions League? Si

(Di lunedì 19 febbraio 2024)nel 2024-25 puòal via della nuova. La regola vale per i campionati che partono da 4 “slot” garantiti: Spagna, Inghilterra, Italia e Germania. Ma come possono salire a 7? Il quinto slot arriverà sechiuderà la stagione 2023-2024 al primo o al secondo posto nel ranking Uefa per club. Il piazzamento nel ranking viene determinato dai risultati ottenuti dalle formazioni della stessa Federazione nelle tre coppe europee. Ad oggiè prima, davanti a Germania e Inghilterra, e se la stagione finisse adesso, nel 2024-25 avremmo garantito un quinto “slot” nella nuovaa 36 formazioni. Spetterebbe alla quinta classificata in Serie A. Il sesto slot arriverà se una tra Napoli o Lazio vincerà la ...

L'avventura in Inghilterra non va come sperava e alla porta di Nicolò Zaniolo torna a bussare la nostalgia: quella di casa, quella... (calciomercato)

Special Olympics: presentata a Torino la XXXV edizione dei Giochi nazionali invernali, Test Event dei Mondiali invernali 2025: ... Angelo Moratti: "Special Olympics, 40 anni di attività in Italia,... "C'è ancora tanta strada da percorrere - ha proseguito - , ma l'...invernali in Piemonte' è 'un'opportunità unica da vivere' e 'può ...

Jannik Sinner, la striscia di vittorie consecutive aumenta: nessun italiano come lui: Un primato che evidenzia la grandezza di Jannik Sinner, che può rappresentare (e ormai non si hanno più dubbi) un campione splendido per l'Italia nel tennis per i prossimi anni. I prossimi impegni ...

'Nessuno potrà dire che non sapeva.' Life For Gaza al teatro Palapartenope di Napoli con Mannoia, 99Posse e Celestini: La Rai ha censurato Gaza e l'AD Roberto Sergio, dopo il ... ma un serio problema di democrazia e sovranità in Italia. I nostri ... Eppure sui social si può vedere in tempo reale cosa accade, ci arrivano ...