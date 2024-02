L’Italia già a corto di fibra | errori e poca manodopera

Roma, 19 feb. (Adnkronos) – In meno di 24 ore la petizione lanciata su Radicali .it per cambiare il nome di via Gaeta, dove ha sede l’ambasciata ... (calcioweb.eu)

Migranti, a Ventimiglia respingimenti dimezzati dopo la decisione del Consiglio di Stato francese. E arriva l'estrema destra di Le Pen: ...mattinata che "il dispositivo di controllo alle frontiere con l'...che "il dispositivo di controllo alle frontiere con l'Italia, con i ... "Possiamo già dire che abbiamo registrato qualche caso di ...

Edilizia, Mazzetti (FI): "Al lavoro per una legge per efficienza immobili": ... come Italia non dobbiamo arrivare in ritardo visto che, secondo ... dettato da precise contingenze, e per questo, già nei mesi scorsi,...una proposta di legge per accompagnare il passaggio verso l'...

Elezioni a Rovereto, Fratelli d'Italia ribadisce la candidatura di Paolo Piccinni, ma la Lega frena: 'Diversi nomi sul tavolo'. E se il centrodestra andasse separato: ROVERETO . Il commissario regionale di Fratelli d'Italia Alessandro Urzì sostiene la candidatura di Paolo Piccinni a ... tecnico, già ...e guidata da un candidato che possa rappresentare tutti con l'...