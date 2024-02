L’isola del tesoro naturale Perché è così difficile arrivare a Montecristo

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 19 febbraio 2024) Appare, a volte, avvolta di foschia, magica e bella, Ma se il pilota avanza, su mari misteriosi, è già volata via, tingendosi d’azzurro, color di lontananza. Per tanto tempoè statamisteriosa dell’Arcipelago Toscano. Comenon trovata della celebre canzone di Francesco Guccini citata in apertura. La più lontana, la più inaccessibile. Un’isola misteriosa sulla quale aleggiava la leggenda del celebre romanzo di Dumas ’Il conte di’, con ilritrovato da Edmond Dantès proprio sul. E oggi quelc’è ancora, ma non un forziere dobloni d’oro nascosto in qualche anfratto roccioso. Oggi quelè un ecosistema incontaminato. La possibilità di andare alla scoperta di un colosso di granito che si ...