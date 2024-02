Lippi da Fazio | Con la Germania ho rischiato che | retroscena sul 2006 | VIDEO

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di lunedì 19 febbraio 2024) Marcellotra gli ospiti di Fabioa 'Che tempo che fa' sul Nove domenica 18 febbraio. "Io ho sempre creduto nella vittoria, ho sempre cercato di trasmettere ai miei giocatori questa mentalità: andare a partecipare a una manifestazione per vincere. Eravamo convinti di poter vincere questa Coppa. Io ero convintissimo e ho cercato di convincerli tutti e ci sono riuscito", ha raccontato l'ex ct azzurro sui mondiali vinti con l'Italia nel. "Dico sempre che ho avuto due cose straordinarie nella mia vita: la mia famiglia e la Coppa del Mondo vinta in. La scelta di inserire quattro attaccanti contro i tedeschi? In quel momento la squadra era forte e in forma, avevamo una difesa in cui non passava neanche una nocciolina. Allora hoe ho messo quattro attaccanti… e vediamo chi ...