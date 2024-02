L’Inter spazza via il ‘mostro rossobianconero’ | ora inizia un’altra fase

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di lunedì 19 febbraio 2024)sta riuscendo a sfruttare la non facile opportunità di chiudere il discorso Serie A prima di rituffarsi nella Champions League. Il largo vantaggio su Juventus e Milan permette ora di fare qualcosa di diverso. IL VUOTO – Nove punti di vantaggio sulla Juventus, undici sul Milan. E con una partita in meno. È il grande vuoto fatto dalin classifica al termine della venticinquesima giornata di Serie A: un qualcosa impensabile fino a un mese fa, ma la squadra di Simone Inzaghi ha fatto filotto. Non era affatto facile, a maggior ragione riprendendo dopo la Supercoppa Italiana al secondo posto. Invece tutto è andato per il verso giusto, con le avversarie (soprattutto Massimiliano Allegri e le sue battutine) che non hanno tenuto il ritmo. Per tutto questo periodo Juventus e Milan sono sembrate una cosa sola, anche perché i tifosi rossoneri non ...