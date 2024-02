(Di lunedì 19 febbraio 2024) Carnevale è finito ma non per la serie A. Le sedicenti inseguitrici dell'proseguono i balli in maschera

HTML may be malformed and/or unbalanced and may omit inline images. Use at your own risk. Known problems are listed at https://www.mediawiki.org/wiki/Special:MyLanguage/Extension:TextExtracts#Caveats.

L'Inter pensi all'Atletico. Presunte rivali smascherate ilGiornale.it

Barrios: "Inter favorita Che la gente lo pensi. È una grande squadra, ma vogliamo un titolo. E su... Fcinternews.it

L'Inter pensi all'Atletico. Presunte rivali smascherate: Carnevale è finito ma non per la serie A. Le sedicenti inseguitrici dell'Inter proseguono i balli in maschera ...

Brutta senz'anima. Squadra apatica e priva di mordente: in ballo non c'è più la salvezza, ma la dignità!: Sgomento, rabbia e delusione. Così può essere sintetizzato lo stato d'animo della piazza di Salerno dopo la vergognosa prestazione di San Siro contro l'Inter che ha turbato ...

L’equivoco Chiesa nella Juventus che verrà. Il Bologna si specchia nel suo leader Zirkzee: Il pareggio di Verona ha ufficializzato la fine della corsa scudetto della Juventus, che c’è stata — sia pure sotto traccia — in un’ottica di verifica di eventuali debolezze dell’ Inter. Queste debole ...