L’impegno di ABF nella rivoluzione dell’accessibilità a Bergamo e Brescia

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di lunedì 19 febbraio 2024) Nell’ambito delle celebrazioni di “: Capitali italiane della cultura per il 2023”, spicca il progetto STAI (Servizi per un Turismo Accessibile e Inclusivo), una partnership sostenuta da Regione Lombardia. Il progetto si propone di rendere le provincie diesempi di turismo inclusivo, inserendo nelle file dei lavoratori anche soggetti disabili: questo, sul territorio di, è il ruolo di ABF. ABF e il Progetto Compito di ABF è quello di identificare contesti aziendali adatti, selezionare giovani talenti, promuovere e monitorare i loro tirocini. Il tutto si basa su un principio di inclusione, dove le competenze non sono limitate da barriere fisiche. Questo approccio si riflette nell’impiego di personale disabile in ruoli front office, dimostrando che la disabilità ...