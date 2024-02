Lilo & Stitch | le foto del remake live-action rivelano il design di Stitch

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di lunedì 19 febbraio 2024) Ecco le nuovedal set deldiche anticipano il look dei due personaggi principali. Mentre le riprese deldidella Disney proseguono, sono state diffuse online alcune nuovedal set, che ci permettono di dare un primo sguardo al look dei protagonisti del film. Lee i video ritraggono Maia Kealoha nei panni die il suo amico alieno, che sarà presumibilmente una creazione completamente in CGI. Non sappiamo quali metodi verranno utilizzati per dare vita a ...