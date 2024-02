L’idea di Cardinale | nuovo stadio per Milan e Inter a San Donato

Il mercato ormai si è chiuso e riaprirà i battenti solo in estate. Il colpo più inatteso però il Milan stava per... (calciomercato)

Milan, Ravezzani: ecco cosa bisogna chiedere a Cardinale - Social: ... Sarebbe bello leggere o vedere un'intervista a Cardinale con domande tipo: non la imbarazza aver perso 5 derby su 5 con l'Inter e vederla così distante Perché avete cambiato mille volte idea sullo ...

Credito. Tra banche e fondazioni antiusura gioco di squadra per aiutare i fragili: ...di Siena in via del Porrione 49 " presenzierà il Cardinale ... Presidente Pirovano, come nasce l'idea di questo progetto e quali ...

Scaroni, contatti proprietà Milan e Inter Continuano a esserci: ...in diretta a proposito dell'incontro tra Zhang e Cardinale e le ... ma noi siamo pronti a prendere in considerazione l'ipotesi di una ... altrimenti continueremo a lavorare sull'idea di un nuovo stadio. ...