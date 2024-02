Levante | ‘Mi manchi’ live è il nuovo singolo contenuto nel docufilm in uscita

(Di lunedì 19 febbraio 2024) È Mi Manchi – nella speciale versionedall’Arena di Verona – ildiche accompagna l’diVentitré – Anni di voli pindarici. Il documentario è il racconto degli ultimi dodici mesi di vita e musica della cantautrice, vissuti su e giù dal palco, e sarà disponibile in esclusiva su Paramount+ dal 23 febbraio. La versione originale del brano Mi Manchi fa parte del recente album della cantautrice, ‘Opera Futura’ (Warner Music Italy). “È la canzone del futuro. – dicein merito al– Ho capito che stavo andando nel futuro quando ho preso sottobraccio speranza e nostalgia. È così che mi equipaggio per andare avanti. Con la prima ho il coraggio di avanzare, con la seconda mi oriento. ...

Levante si racconta in un docufilm in uscita il 23 febbraio su Paramount+. In " Levante Ventitré - Anni di voli pindarici" parlerà della depressione ... (fanpage)

Depressione, dopo Sangiovanni anche Ghemon, Syria e Levante raccontano le loro difficoltà: ... e pure mi hanno cercata e messa alla prova, ma nulla pazienza e quanti NO per il festival di Sanremo da cui partono mille meccanismi...' La depressione post parto di Levante Lo stop per la maternità,...

Levante: "Sono sprofondata e ho chiesto aiuto per tornare sul palco": ...complicata torna con il nuovo singolo Mi manchi in versione live tratto dal concerto all'Arena di Verona e con un tour che prenderà il via il 10 marzo da Isernia con alcune date già sold out. Levante,...

