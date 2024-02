Lettere | 60enne ucciso a colpi di fucile in strada

(Di lunedì 19 febbraio 2024) A, alle porte di Napoli, un uomo di 60 anni è statoto eda proiettili verosimilmente di: indagini in corso. Un uomo di 60 anni è statoto eda proiettili verosimilmente di: il fatto è avvenuto poco fa in via San Giorgio, unatra i comuni di

Monti Lattari, pregiudicato 60enne ucciso a colpi di fucile: L'uomo è stato colpito tra i Comuni di Lettere e Casola. Indagano i carabinieri: la vittima coinvolta nel traffico di droga

Sessantenne ucciso a colpi di fucile nel Napoletano: Un uomo di 60 anni è stato colpito e ucciso verosimilmente da proiettili di fucile tra i comuni di Lettere e Casola, in provincia di Napoli. La tragedia in via San Giorgio. La vittima è stata accompagnata dal figlio all'ospedale di Castellammare di Stabia, dove, poco fa, sono intervenuti i ...

Il caso. Nuove minacce a un prete in Calabria: Già nei mesi scorsi il sacerdote aveva subito intimidazioni simili e ricevuto anche lettere ... per la quale è stato denunciato un 60enne per violenza, lesioni e minacce. Don Felice ha reagito alle ...