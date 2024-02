L’eterna lotta tra Fedez e il Codacons | il rapper denuncia l’associazione per calunnia e diffamazione

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di lunedì 19 febbraio 2024)il. Dopo le parole del, dichiaratosi «nullatenente» in un procedimento perche risaliva al novembre 2020, è il momento del contrattacco per Federico Lucia e per i suoi genitori Annamaria Berrizaghi e Franco Lucia. Assistiti dagli avvocati Gabriele Minniti ed Andrea Paolucci, hanno depositato in procura a Milano una querela nei confronti deldei consumatori. I genitori discendono in campo in quanto amministratori unici della Doom srl e della Zedef srl. E ipotizzano i reati di. La, che è il reato che commette chi accusa qualcuno davanti all’autorità giudiziaria sapendolo innocente, è ipotizzata per l’esposto alla Guardia di ...