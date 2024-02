Lesmo torna in campagna elettorale | Su Montorio la tempesta perfetta

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 19 febbraio 2024) Un fulmine sulle tubature a Gerno e Peregallo che lascia le case senza gas, quattro casi di legionella, due morti, il pressing su Pedemontana, il turn-over in municipio con le dimissioni di cinque dipendenti su 25 e quello dei segretari. Voci di peso dell’opposizione ammettono: "Nei due mandati precedenti non era successo neanche la metà di quel che abbiamo visto nell’ultimo anno e mezzo". Così, adesso che la corsa per il Comune è ricominciata, anche chi preferisce non uscire allo scoperto per non dare un vantaggio agli avversari, spezza una lancia a favore di Francesco. Il sindaco dimissionario a un anno e mezzo dalla vittoria alle elezioni, alle quali aveva votato un avente diritto su due, "ne ha dovute affrontare di tutti i colori". La sua scelta di ritirarsi ha spiazzato i contendenti, che da oggi si ritrovano, a sorpresa, di nuovo nell’agone per ...