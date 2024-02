L' eredità di Yulia e la nascita dell' icona Navalny

Leggi tutta la notizia su huffingtonpost

(Di lunedì 19 febbraio 2024) Un video per intestarsi la lotta del marito "più disperatamente e ferocemente di prima, uniti in un pugno forte per colpire questo folle regime". Con il suo nome Borrell vuole intitolare il regime di sanzioni’Ue, nella speranza di convincere anche chi frena