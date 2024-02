L’eredità di Michela Murgia | “Not All Men” | ci dicono così

Leggi tutta la notizia su blogtivvu

(Di lunedì 19 febbraio 2024) Questo articolo è parte di una campagna a cui hanno aderito scrittrici e giornaliste italiane per denunciare la violenza di genere e nominarla.dirisuona con la potenza di una brezza che spalanca porte chiuse da troppo tempo per allontanare ciò che di immobile e stantio rende irrespirabile l’aria che ci circonda... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.