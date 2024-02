Leonardi fa godere i biancorossi Lo scontro diretto va alla Correggese che sale al terzo posto

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 19 febbraio 2024) NIBBIANO&VALTIDONE 01 NIBBIANO&VALTIDONE: Murriero, Castellana (18’ st Jakimovski), Pinton (29’ st Esposito), Ababio, Fogliazza, Boccenti, Minasola (35’ st Michelotto), Kenzin (18’ st Bernardi), Grasso, Vingiano (35’ st Compaore), Lancellotti. A disp. Valizia, Celotti, Ferro, Menzani. All. Rastelli.: Cipriani (44’ pt Cavazza), Ghizzardi, Prasso (26’ st Truzzi), Galli, Bertozzini, Benedetti, Simoncelli, Galletti (26’ st Colombo), Cappelluzzo (41’ st Vezzani), Luppi (18’ st Vaccari),. A disposizione: Ughetti, Candeloro, Staiti, Solinas. All. Gallicchio. Arbitro: Esposito di Ercolano. Reti: 9’ st. Note: ammoniti Castellana, Fogliazza (N), Prasso, Galletti, Cavazza e Truzzi (C). Bella vittoria esterna della, che si impone di misura ...