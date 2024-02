Leo | ' in arrivo le nuove norme sulle sanzioni tributarie'

(Di lunedì 19 febbraio 2024) Sono in corso le "ultime limature" per portare "in Consiglio dei ministri mercoledì" il decreto legislativo, in attuazione della delega fiscale. Lo ha detto il viceministro all'Economia Maurizio Leo interpellato in Transatlantico alla Camera. Si interverrà "in linea con quanto previsto dalla delega, sulla proporzionalità delleamministrative" ma anche su quelle "penali, per fare chiarezza ad esempio su crediti non spettanti o inesistenti".

Rottamazione, in arrivo la scadenza: tolleranza e nuovi termini: Per la rottamazione quater è in arrivo la scadenza della terza rata . Quest'ultima va pagata, per non decadere dal piano di ... Riferendosi alla nuova riapertura dei termini Maurizio Leo annuncia: ...

