L' Empire | la recensione del film di Bruno Dumont in concorso al Festival di Berlino 2024

Empire of Light è un film del 2022 scritto e diretto da Sam Mendes.

L'empire. La recensione del film di Bruno Dumont Sentieri Selvaggi

The Empire Recensione ComingSoon.it

L'Empire, un curioso mélange tra fantascienza e ritratto di una comunità: Entrambi sono elementi che tornano in L’empire, anche se stavolta il curioso mélange tra la fantascienza che scimmiotta Star Wars e il ritratto umano di una comunità rurale lascia perplessi. Pieno di ...

L’empire, di Bruno Dumont: L'empre è l'unico cinecomic europeo analogico possibile oggi, un delirio visivo astratto di stupefacente inventiva e bellezza.

Il secondo trailer di Godzilla x Kong: The New Empire è ancora più folle del primo: Nel secondo trailer di Godzilla x Kong: The New Empire, questa volta otteniamo molti più dettagli sulla storia. Ci sono alcuni personaggi umani che dovremo seguire (russare), ma a parte questo molta ...