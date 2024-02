Lega in Campidoglio per la fiaccolata per Navalny Romeo affronta i contestatori

(Di lunedì 19 febbraio 2024) Contestazione per Massimilianoin piazza del. Il capogruppo dellaal Senato stava partecipando allaper Alexeylanciata da Carlo Calenda. Incalzato sulla responsabilità di Putin nella morte del dissidente russo,ha replicato: «Qualche sospetto lo abbiamo, ma nessuna certezza». A quel punto in piazza si sono levate le voci e gli insulti di alcuni cittadini: «Vergogna, ipocriti, amici di Putin».ha risposto così alle contestazioni: «Abbiamo preso le distanze più volte da quello che è stato in passato, come l'hanno prese tanti leader che con Vladimir Putin hanno fatto degli accordi a livello internazionale. La storia cambia, nel momento in cui un personaggio come Putin invade una nazione libera e sovrana come ...

