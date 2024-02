L’effetto dunning-Kruger | perché pensiamo di sapere tutto anche se non è vero

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di lunedì 19 febbraio 2024) Stiamo parlando con una persona a proposito di un argomento che conosciamo bene,l’abbiamo studiato oppurene abbiamo una certa esperienza, ma sembra che il nostro interlocutore ne vogliasempre più di noi, nonostante siamo consapevoli che non è così. Quante volte ci è capitato che quelle persone con meno conoscenze su certe questioni si comportino come se si sentissero migliori degli altri, nella convinzione di saperne di più? E quanto può infastidire questo atteggiamento? Non parliamo solo degli altri,dobbiamo ammettere che a tutti noi è capitato, almeno una volta nella vita, di credere disu un tema,se in realtà non è, solo per aver letto il titolo di un articolo o aver scrollato alcune immagini ...