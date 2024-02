L' educazione calcistica di Matteo Pessina

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di lunedì 19 febbraio 2024) Le prime volte che accadde, quando il pallone era fuori o lontano, lui guardava un po’ imbarazzato gli spalti che gridavano il suo nome, quasi a chiedersi se non avessero sbagliato i tifosi il soggetto dei cori. Non c’era nessun errore, quel nome e cognome scandito era il suo,, perché per loro, i tifosi, lui era il meglio che c’era in campo. Ein campo correva, pressava, recuperava palloni e poi cercava di dare ordine al gioco, di servire chi era più libero o meglio posizionato. E solo se vedeva l’opportunità di fare da sé, se il dribbling era funzionale a quello che voleva l’allenatore ecco che lo faceva, che puntava alla porta avversaria, tentando pure il tiro, ma solo se era a suo avviso la miglior cosa da fare.gioca e ragiona, ha ...