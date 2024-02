Lecce | malore alla fine del lavoro | morto medico 53enne Funerali nel pomeriggio

(Di lunedì 19 febbraio 2024) Dolore e sgomento aper l’improvvisa morte di undurante il proprio turno di. A perdere la vita è stato il dottor Francesco Abati, 53 anni, ditrovato esanime aturno dcollega che ne doveva prendere il posto. Teatro della tragedia è stata la Clinica Petrucciani di viale Aldo Moro, dove ricopriva il ruolo didi guardia come collaboratore esterno. Infatti, era impegnato come libero professionista anche presso il servizio 118 dell’ex ospedale ”Vito Fazzi”. Il tutto è accaduto ieri sera. Il ritrovamento del dottor Abati riverso sul pavimento di un ambulatorio della clinica è avvenuto attorno alle ore 20:30, quando era previsto il cambio turno, con la collega che ha fatto la scoperta che ha subito dato l’rme. I ...

L'invito a cena, poi la violenza sessuale e lo stalking, il verdetto in Appello: 5 anni: ...grado emesso il 3 luglio del 2023 dal collegio della prima sezione penale del tribunale di Lecce (... il destino sembrava quasi averle offerto una via di fuga, perché lui accusò un malore e lei riuscì a ...