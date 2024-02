Le sfide del Micam | calzaturiero da tutelare La Regione | fondi per il digitale

Sfide è stato un programma televisivo italiano che parlava in chiave giornalistica di sport. Ideato e curato da Simona Ercolani, è andato in onda su Rai 3 dal 23 dicembre 1998 al 2 agosto 2016 in seconda serata in periodi variabili, ma ogni tanto con speciali monotematici in prima serata. Inizialmente si parlava solo di calcio, poi il programma ha allargato i suoi orizzonti, tanto da assumere come slogan "lo sport come non l'avete mai visto".