Le ragioni di Report e le colpe degli imbottigliatori dell’Oltrepò | Basta sfregi

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di lunedì 19 febbraio 2024) Buoni e cattivi, capitolo due. La puntata diin onda domenica 18 febbraio, come nel caso della puntata di dicembre, ha generato una lunga coda polemica. L’attacco non è dei migliori “Wine & Siena è una delle fiere più importanti d’Italia (un gradino sopra il Vinitaly, ndr)”, esordisce l’inviato Emanuele Bellano. Poco dopo trasforma per tre volte il Riesling in “Raisling”. La sua indagine ci porta in Oltrepò Pavese, territorio da Pinot Nero (3.000 ettari) e da "Raisling" (1.200 ettari). Siamo a Redavalle, in provincia di Pavia. A parlare è un ex-dipendente della Losito e Guarini, grosso imbottigliatore della zona, che documenti alla mano denuncia un tris di nefandezze. Vini doc, dal "Raisling" al Sauvignon, sono stati mischiati a bianchi generici e Chardonnay della Puglia per formare un’unica massa, poi imbottigliata con etichette doc diverse; vini mossi e ...