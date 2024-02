Le procedure fallimentari in aumento per la prima volta dal 2016

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 19 febbraio 2024) Legiudiziarie sono salite per ladal, toccando quota 7.700 unità (+9%) nel corso del 2023. E' quanto emerge dall'Osservatorio Abilio (gruppo illimity Bank), basato sulle stime rilasciate dal ministero della Giustizia per il quarto trimestre dell'anno. In calo del 20% invece gli esperimenti di vendita giudiziaria, scesi da 191mila a 154mila unità, con l'81% delle aste che si è svolto in modalità telematica, quasi il doppio rispetto al 44% del 2019. Secondo l'Osservatorio di Abilio il calo delle vendite dimostra come "nel 2021 e nel 2022 il rimbalzo verso l'alto delle vendite post-Covid si sia già esaurito per tornare ad una progressione storica naturale di medio periodo". Il corrispondente volume di base d'asta è stato pari a 24 miliardi nel 2023, in flessione ...