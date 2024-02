LE PAGELLE Le prodezze del portiere Vivoli Ganz poco preciso

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 19 febbraio 2024)7. Se il Pontedera va al riposo in vantaggio è merito di un paio di sue. Sui tre gol non ha colpe. CALVANI 5,5. Lamesta nella ripresa lo mette in difficoltà. Sul gol dell’1-1 la palla gli carambola tra le gambe. ESPECHE 5,5. Perde Morra sul primo gol (anche a causa di un rimpallo), poi prova a organizzare la rimonta. GUIDI 5,5. Gli tocca Malagrida che non è un cliente facile. CERRETTI sv. PERRETTA 6. Nel tracollo della ripresa resta a galla. IGNACCHITI 5,5. Garetto giostra nella sua zona e nel primo tempo lo fa concludere due volte (eci mette altrettante pezze). LOMBARDI 5,5. Ex di turno, e al rientro, non incide. DELPUPO 5,5. Stavolta c’èda fare... ANGORI 5,5. Ormai dovrebbe essere meccanico che in area ci si oppone ai cross con le mani dietro la schiena. Causa un ingenuo ...