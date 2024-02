Le pagelle | biancorossi bene su tutta la linea Prova corale maiuscola | Mamona mossa vincente

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 19 febbraio 2024) Neri F. 6,5: inoperoso nel primo tempo, nella ripresa si allunga alla grande su due tiri insidiosi dalla distanza e salva di piede nel finale. Zagnoni 6,5: pressione alta e chiusure puntuali Tonucci 6,5: riferimento per la difesa nonostante debba contenersi perla partita per l’ammonizione rimediata in avvio (68’Rossoni 6). Pucciarelli 8: molto attivo in avvio, splendido un suo cioccolatino al 17’ chenon scarta. Al 27’ scarica in rete il 2-0 il vantaggio dopo un controllo e una penetrazione da manuale (88’ Kemayou ng) Di Paola 7: gran mole di palloni lavorati, i suoi cross anche su calci piazzati tagliano l’area abruzzese e creano sempre problemi agli ospiti Neri G. 6: intercetta un assist di Moruzzi che avrebbe squarciato la difesa al 36,’sfiora il 3-0 di testa al 42’ mancando la palla di un soffio. Legge male un paio di azioni ...