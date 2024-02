Le lettere di Navalny dal carcere all’ex dissidente sovietico Natan Sharansky | “Qui non è cambiato nulla dall’Urss”

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di lunedì 19 febbraio 2024) Né l’essenza del sistema né lo schema di reazione contro l’opposizione sono cambiati dall’Unione sovietica alla Russia di Putin, la cui “somiglianza ideologica”, “l’ipocrisia di base” e “continuità dall’una all’altra” assicureranno il collasso dell’attuale governo russo come già avvenuto con l’Urss. È quanto scriveva dalAlexei, morto lo scorso 16 febbraio in circostanze ancora da chiarire in una prigione nell’Artico,, come riportato in uno scambio di missive pubblicato oggi in esclusiva dal portale statunitense The Free Press. «Ho appena letto il tuo libro “Fear No Evil” mentre ero detenuto in isolamento. E ora scrivo dalla cella di punizione — ormai saranno 128 giorni in totale (che ho passato qui, ndr)», ...