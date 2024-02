Le disuguaglianze nei contratti collettivi | gli stipendi aumenteranno | ma non per tutti

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di lunedì 19 febbraio 2024) La soluzione per avere salari dignitosi è nella contrattazione collettiva, dicono quelli contrari al salario minimo . Sarebbe da aggiungere una postilla: dipende da quale contratto ti capita e in che settore lavori. Non stiamo parlando dei «pirata» sottoscritti da sigle sindacali sconosciute, ma di queifirmati da Cgil, Cisl e Uil e dalle principali associazioni datoriali. Perché la differenza, soprattutto negli anni della fiammata inflazionistica, non è più solo avere un contratto nazionale – i famosi Ccnl – ma un contratto non scaduto. Con qualche euro in più in busta paga per recuperare potere d’acquisto. Da consumarsi preferibilmente Il 2024 sarà un anno cruciale. Se non verranno rinnovati idel commercio, del turismo e della ristorazione che interessano oltre 5 milioni di lavoratori e sono scaduti da ...