Lazio | Fabiani | «Ho fatto notare all’arbitro i suoi errori | prenderò una squalifica piuttosto lunga»

(Di lunedì 19 febbraio 2024) Il direttore sportivo della, Angelo, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radiosei. Dopo la sconfitta in casa contro il Bologna, laha scelto di non parlare con i media. Si è è parlato anche di silenzio stampa da parte del club. Ma questa versione è stata smentita dache ha precisato il perché della decisione. Le parole di: «L’hoper evitare dichiarazioni tutte contro l’arbitro» Lanon ha condiviso diverse scelte prese dell’arbitro durante la gara, come il mancato secondo giallo a Fabbian. «Distinguo il silenzio stampa dal non voler commentare la partita. Ricorderete che presi una decisione analoga a Torino quando contro la Juve prendemmo gol per colpa di una valutazione arbitrale sbagliata. La decisione di non parlare ...

