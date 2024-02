Lazio | Fabiani | “Giornata no per la terna arbitrale | ma niente alibi”

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 19 febbraio 2024)di riposo a Formello, latornerà ad allenarsi martedì in vista del recupero contro il Torino. A tenere banco, però, è ancora la sconfitta contro il Bologna condita dalle polemiche contro l’arbitraggio di Maresca che ha portato al silenzio stampa nel post partita contro i rossoblù. “Si è scelto di non commentare dopo la partita. Abbiamo preferito non commentare la partita di ieri per non incorrere in situazioni sgradevoli, perché magari a causa del nervosismo ci si può lasciare andare nel dire e poi si rischia di essere sanzionati. La società è presente, siamo dispiaciuti per come è andata la partita”, ha spiegato il ds Angeloai microfoni del club. “Al di là dellano della, abbiamo perso la gara con due gol che potevamo tranquillamente ...