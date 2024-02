Lazio | Fabiani a muso duro con Maresca negli spogliatoi

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di lunedì 19 febbraio 2024) Laha perso contro il Bologna in casa ma a far parlare sono episodi e quel che è successo trae l’arbitronel tunnel Laha perso contro il Bologna in casa ma a far parlare sono episodi e quel che è successo trae l’arbitronel tunnel. A tal proposito, come riporta Il Messaggero, a fine primo tempo Angelo, DS del club, ha affrontato il direttore di gara nel tunnel degliricordando, con una certa veemenza, che lasi stava di fatto giocando la stagione. Se l’episodio finirà nel refertorischia una squalifica.