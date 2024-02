Lazio | contro il Bologna non basta un primo tempo perfetto | gli episodi sorridono ai rossoblù

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 19 febbraio 2024) Roma 19 febbraio 2024 – Non è stata un partita sbagliata, ma un pomeriggio sfortunato. Si può riassumere così la sfida andata in scena all'Olimpico tra. I biancocelesti si arrendono ai ragazzi di Thiago Motta per 1-2 al termine di una partita dove Isaksen aveva trovato il vantaggio sfruttando perfettamente un errore avversario, ma glinonai capitolini e permettono aiprima di trovare a sorpresa il pareggio, sfruttando a propria volta un errore di costruzione, poi a centrare il sorpasso con un'ottima azione corale. Se però il ko non è particolarmente pesante dal punto di vista del campo, le conseguenze in campionato al contrario sono decisamente importanti. Dopo il kol'Atalanta, il successo con il Cagliari aveva rimesso subito in ...